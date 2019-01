Beschuldigde van dodelijke steekpartij waarbij Mikey (19) omkwam, zorgde eerder al voor problemen in uitgaansbuurt

Brugge - Op het assisenproces over de dodelijke steekpartij op de Brugse Markt hebben enkele getuigen verteld over eerdere aanvaringen met de beschuldigden. Steven Van Geel (26) moest meermaals uit een café verwijderd worden, maar tot vechtpartijen kwam het niet.

Suleyman Betelguiriev en Steven Van Geel trokken in de loop van de avond naar café Mainstreet, in de Brugse uitgaansbuurt. Eén van de portiers herinnerde zich amper iets van die avond. “Toen ik daarnet met een collega sprak, kwam het wel terug dat die persoon wreed dronken was die avond. Hij deed toch wel lastig tegen de klanten.” Van Geel werd omschreven als een speciale jongen, met een gemene lach. De andere beschuldigde was volgens de getuige altijd rustig.

Een andere portier herinnerde zich de passage van de beschuldigden beter. “Ze waren daar eventjes, niet te lang. We hebben hem gevraagd om buiten te gaan, omdat hij een beetje lastig deed en dronken was.” Een paar klanten hadden eerder ook bij de baas al hun beklag gedaan. “Het was niet dat hij tegen iemand vocht direct, maar hij was lastig. De mensen hebben dat niet graag.” Volgens de getuige maakten de beschuldigden er geen probleem van toen ze het café moesten verlaten.

“Ambetant dronkemansgebaar”

Een barman van hetzelfde café kwam buiten nog in contact met Steven Van Geel, die met een arm om zijn hals een sigaret vroeg. “Dat was niet agressief, maar een ambetant dronkemansgebaar. Ze waren uitbundig, zoals de meeste mensen op dat uur op straat.”

Ook in de buurt van de openbare toiletten aan de Stadsschouwburg zou zich een klein incident voorgedaan hebben. Matthias De Rycke herinnert zich dat hij in een gesprek over het immigratiebeleid verwikkeld was. “In mijn beschonken toestand vond ik dat een interessant onderwerp. Op een bepaald moment zag ik dat iemand nogal agressief naar mijn vriend Arne keek.” Suleyman Betelguiriev kwam tussenbeide en kon de situatie snel ontmijnen.

Die vriend Arne Ketels voelde zich toch bedreigd door Steven Van Geel, die hij op de zitting niet meer met zekerheid herkende. “Hij vroeg waarom ik zoveel aan het lachen was. Ik heb daar eerst niet op geantwoord, maar toen gaf hij mij een duw. Ik zag dat hij iets geels in zijn handen had en heb teken gedaan naar Matthias dat ik me bedreigd voelde.” Mogelijk zag de getuige dus het mes dat later bij de doodslag gebruikt werd. “Het zag er niet direct uit als een mes, maar hij had het wel op die manier vast. Het moet toegeklapt geweest zijn.”

Ten slotte werden de beschuldigden door een Nederlandse getuige ook nog aan een ander incident gelinkt. Uit het onderzoek bleek echter al op camerabeelden dat Van Geel en Betelguiriev op dat moment ergens anders waren.

7 glazen pils

De zitting hervatte dinsdagnamiddag met de uitgestelde getuigenis van Jan Cordonnier. De toxicoloog vertelde dat het slachtoffer ongeveer 1,5 promille alcohol in zijn bloed had. “Die alcohol stemt ongeveer overeen met zeven glazen pils. We hebben ook kinine aangetroffen, wat in tonicdranken zit.”

Dadelijk komt Lore Versyck aan het woord. De beste vriendin van het slachtoffer was getuige van de fatale steekpartij.