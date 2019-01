De Lijn activeert winterplan door verwachte sneeuwval, 316 strooiwagens staan paraat

Door de verwachte sneeuw heeft openbaarvervoermaatschappij De Lijn haar winterplan geactiveerd. Om de bovenleiding van de drie tramnetten ijsvrij te houden, zullen de hele nacht trams rijden. De bussen zijn dan weer uitgerust met vierseizoensbanden voor een betere grip. Ondertussen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer 316 strooiwagens met sneeuwploeg klaarstaan die tegelijk kunnen uitrijden.

De hele nacht zullen vier trams in Antwerpen, vier in Gent en zes op het traject van de Kusttram rijden. Zo voorkomen de trams dat zich een ijslaag vormt op de bovenleiding. “IJs is een isolator en verhindert dat een tram stroom krijgt van de bovenleiding”, aldus de vervoermaatschappij in een persbericht.

Een aantal wissels zullen ook worden verwarmd. De Lijn houdt ook de hele nacht technische ploegen paraat om in te grijpen.

De bussen zijn dan weer uitgerust met vierseizoensbanden. “Dit bandentype geeft in winterse omstandigheden een betere grip op de weg”, legt De Lijn uit. “Zolang het veilig kan, blijven de bussen rijden. Als de omstandigheden dat vereisen, kan een traject worden aangepast om bijvoorbeeld een helling of gladde lokale wegen te vermijden.”

Strooiwagens

Omdat de sneeuw zowel voor als tijdens de ochtendspits zal vallen, verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer een impact op de verkeersdoorstroming. “Wanneer een sneeuwzone passeert nadat een strooiwagen de baan heeft vrijgemaakt kan de nieuwe sneeuw blijven liggen zolang de wegdektemperaturen negatief zijn en zo de verkeersdoorstroming tijdens de ochtendspits hinderen”, aldus woordvoerster Veva Daniels.

De combinatie van sneeuwval en negatieve wegdektemperaturen kan ook kans op gladheid geven. Daarom is aangepast rijgedrag zeker aangewezen: houd voldoende afstand, pas de snelheid aan en reken alvast extra reistijd in.

Wegen en Verkeer zet al haar middelen in om de Vlaamse gewest- en autosnelwegen zo goed mogelijk sneeuwvrij te krijgen, maar gezien de verwachte intensiteit en timing van de sneeuwval zal er vermoedelijk nog sneeuw op de wegen liggen en bijkomen aan het begin van de ochtendspits.

Weggebruikers wordt aangeraden om voor het vertrek de weersvoorspellingen na te kijken, de berichtgeving in de media te volgen en de website van het Verkeerscentrum te raadplegen.

Deze winter gebruikte Wegen en Verkeer tot dusver 21.000 ton smeltmiddelen om de Vlaamse gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Het KMI houdt voorlopig code geel aan. Rond 21 uur volgt een nieuwe update als alle berekeningen binnen zijn, laat weerman David Dehenauw op Twitter weten.