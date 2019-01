Geen brand, geen explosie en geen geweld, maar wel drie lijken: zijn dit de eerste drie fentanyl-doden in Vlaanderen?

Hechtel-Eksel -

Alweer vaten vol drugsafval, alweer een ontmanteld drugslabo in de Limburgse bossen. Het was na 74 dossiers en 60 aanhoudingen in de grensstreek wachten tot er doden zouden vallen in het drugsmilieu. De drie “arbeiders” die werden ontdekt in een drugslabo in Hechtel-Eksel stierven niet na een explosie, wel na het inhaleren van giftige gassen “waarmee je vlot een olifant velt”. Volgens professor toxicologie Jan Tytgat (KULeuven) gaat het mogelijk om de eerste fentanyl-doden in ons land. Dat goedje kostte al aan duizenden mensen in de VS en Canada het leven.