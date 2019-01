Leerlingenmars werpt al vruchten af: steenweg die al twee jonge levens eiste, wordt aangepakt

Haacht / Boortmeerbeek - De gemeente Boortmeerbeek gaat werk maken van het kruispunt Oudestraat en Provinciebaan tot aan de Wespelaarsebaan. De leerlingenmars van 15 januari voor veiliger verkeer levert dus resultaat op: er komt een breed fietspad en voetgangersstrook. Boortmeerbeek is bouwheer.

LEES OOK. Grote mars na dood van twee tieners door verkeerssituatie: "Dossier lag jaren op bureau minister"

Oppositiepartij CD&V bond tijdens de gemeenteraad dinsdag de kat de bel aan. Raadslid Bert Meulemans was als schepen ooit nauw betrokken bij het mobiliteitsplan waar de heraanleg deelt van uitmaakt: “In 1997 al werd het moederconvenant afgesloten, vier jaar later ging het effectief van start. Waarom het zolang duurde weet ik niet, maar nu is het hoog tijd om de koe bij de hoorns te vatten. Het stuk N21 (Provinciesteenweg) in Boortmeerbeek en deels Haacht (waaronder schoolomgeving Haacht-Station) tot aan de Wespelaarsebaan (Boortmeerbeek) en Grote Baan (Haacht) moet eindelijk worden aangepakt met gescheiden fiets- en voetpaden.” Hij kreeg gehoor op de gemeenteraad die het plan unaniem goedkeurde na de wijzigingen van enkele punten zoals de maximumsnelheid op het traject en de groenzone op het terreintje aan Haacht-Station.

“Nu alle neuzen in dezelfde richting staan, verwacht en hoop ik dan ook dat alle betrokken instanties prioritair hun schouders onder dit dossier zetten. De volgende weken hebben we opnieuw overleg met Agentschap Wegen en Verkeer, het studiebureau en de buurgemeenten om verdere concrete afspraken te maken en een duidelijk timing vast te leggen”, zegt schepen van Openbare Werken Annick DeKeyser (Open VLD). “Verschillende omstandigheden buiten onze wil om hebben ervoor gezorgd dat in het verleden te weinig vooruitgang kon geboekt worden in dit dossier.”

Garages onbruikbaar

De heraanleg die ook gepaard gaat met onderhoudswerken aan het rioleringsnet betekent dat de voortuin van een viertal woningen langs het tracé zullen moeten worden onteigend. “Aangezien deze inwoners een garage onder de woning hebben, zullen ze die niet meer kunnen gebruiken. Vlakbij voorzien we wel extra parkeerplaatsen langs o.a. de Provinciesteenweg. Aan de school komen minder parkeerplaatsen, aan de Tuinwijk komen er twaalf bij. Er komt netto zelfs parkeerruimte bij.”

3 miljoen euro

De coördinatie ligt in handen van de gemeente Boortmeerbeek, verschillende overheidsinstanties en intercommunales zouden het project grotendeels subsidiëren zodat de gemeentelijke bijdrage beperkt blijft tot 365.158,76 euro. In het budget dat werd geraamd op 3 miljoen wordt rekening gehouden met een bijdrage langs Haachtse kant van 9 procent. “Dit is een raming van tien jaar geleden. In overleg met het studiebureau en alvorens de plannen worden uitbesteed zal een herberekening noodzakelijk zijn”, stipuleert Meulemans.