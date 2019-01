Synergie Merelbeke is als regerend landskampioen, bekerwinnaar en supercupwinnaar de beste minivoetbalclub van het land. Maar omdat de hoofdsponsor zich terugtrekt, dreigt het einde. Het lot ligt nu in handen van de spelers, die zelf sponsors zoeken.

Vorig weekend blikte Synergie Merelbeke Waregem ‘74 in met liefst 23-4, en staat het onbedreigd aan de leiding in eerste nationale. En toch is de landskampioen misschien aan zijn laatste wedstrijden ...