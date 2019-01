Trump-vertrouweling Roger Stone pleit onschuldig in Rusland-affaire

Als jarenlange vertrouweling en vroegere adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump heeft Roger Stone dinsdag voor een rechtbank in Washington onschuldig gepleit wat betreft alle tenlasteleggingen door speciaal aanklager Robert Mueller in de Rusland-affaire. Dit hebben plaatselijke media overeenstemmend gemeld.

Mueller pluist uit of er tijdens de verkiezingscampagne van 2016 inmenging vanwege Moskou is geweest en of er “collusie” was tussen het campagneteam-Trump en Rusland.

In verband met het onderzoek werd Stone vrijdag gearresteerd. Hij kwam mits een borgsom van 250.000 dollar weer op vrije voeten.

Mueller beschuldigt Stone op zeven punten: belemmering van de rechtsgang, vijf keer voor het afleggen van valse verklaringen en één keer voor manipulatie van getuigen.

Volgens de conservatieve nieuwszender Fox en andere media heeft Stone op alle punten onschuldig gepleit.

In het onderzoek-Mueller - door Trump een “heksenjacht” genoemd - is Stone de zesde beschuldigde in de intieme kring rond de president.