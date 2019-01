Hoe klimaatspijbelaars zelfs het schoolreglement kunnen veranderen

Gent -

Voor de vierde donderdag op rij wordt donderdag in de middelbare scholen weer gespijbeld voor het klimaat. Maar er is meer. Het massale scholierenprotest van de afgelopen drie weken was voor heel wat leerlingen én directies blijkbaar een duw in de rug om zélf iets te veranderen aan het klimaatbeleid binnen de muren van hun eigen school.