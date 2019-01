Vrachtwagenchauffeur rijdt zich aan grote steen en probeert die zelf weg te halen met boomstronk

Houthulst -

Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur heeft zich dinsdagnamiddag vastgereden in de Stadenstraat in Houthulst. De trucker wou er na het nemen van de rotonde in het centrum de Stadenstraat richting Staden inrijden toen zijn vrachtwagen kwam vast te zitten aan een grote steen langs de weg. De trucker probeerde met een stronk de steen weg te halen, maar dat lukte niet.