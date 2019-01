Premier heeft ouders Mawda geen regularisatie beloofd

Brussel - In tegenstelling tot wat door de advocaten wordt beweerd, heeft premier Charles Michel niet beloofd dat de ouders van de tweejarige Koerdische peuter Mawda Shawri zouden geregulariseerd worden. Dat laat zijn woordvoerder dinsdag weten.

Het weekblad Knack had dinsdag geschreven dat acht maanden na de dood van hun dochter de ouders van Mawda Shawri nog altijd geen verblijfsvergunning hebben. De premier ontving de ouders van Mawda vijf dagen nadat het meisje omkwam door een verdwaalde politiekogel en zou hen volgens de advocaten van de ouders een regularisatie in het vooruitzicht hebben gesteld.

Maar dat klopt dus niet. De woordvoerder van Charles Michel verwijst daarbij naar wat die laatste op 31 mei van vorig jaar zei in het parlement. “Mijn intentie is deze kwestie te behandelen met het volle respect voor de regels van de rechtsstaat en de democratie, conform het wettelijke Belgische kader”, aldus Michel in het parlement.

“Ik zal ervoor zorgen dat ik, samen met de staatssecretaris en alle leden van de regering, de verschillende elementen ontvang van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is slechts als er volledige klaarheid is over alle elementen van het dossier, waarover ik in dit stadium nog niet beschik, dat het voor de staatssecretaris mogelijk zal zijn een beslissing te nemen. En het is wel degelijk de staatssecretaris die de beslissing zal nemen. We zullen erover waken dat er binnen de regering overleg is over dit gevoelige onderwerp.”