Toeval of trend? Villareal is al de tweede club in één week tijd die een ontslagen trainer opnieuw in dienst neemt

Javier Calleja is opnieuw de trainer van Villarreal. De 40-jarige Spanjaard werd in oktober nog de laan uitgestuurd bij de degradatiekandidaat, maar ook zijn opvolger Luis Garcia kon de club niet uit de onderste regionen weg leiden. Na Leonardo Jardim bij AS Monaco is Calleja nu al de tweede trainer die na een eerder ontslag terug mag keren naar de club die hij moest verlaten.

“We hebben nog zeventien matchen om iets aan de situatie te doen. Daarom doen we een beroep op iemand die de club en de spelers al goed kent”, verklaarde voorzitter Fernando Roig de beslissing.

Calleja is een clubmonument bij Villarreal. Als middenvelder diende hij de club tussen 1999 en 2006 en na zijn actieve carrière startte hij er in 2012 als jeugdtrainer. Na een korte periode als coach van Villarreal B werd hij in september 2017 benoemd tot hoofdcoach van het eerste elftal. Vorig jaar leidde hij de club naar een knappe vijfde plaats in La Liga.

Dit seizoen loopt het heel wat minder goed. Met 18 punten uit 21 wedstrijden is Villarreal negentiende en voorlaatste, op vijf punten van een veilige stek. Onder Garcia werd niet één competitieduel gewonnen. De 3-0 nederlaag van afgelopen zaterdag in Valencia kostte hem de kop.(belga)