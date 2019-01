Anzegem / Izegem -

Een stuk eerder dan voorzien is Ziggy Vanryckeghem (21) maandag op eigen kracht ontwaakt uit zijn coma. De jongen, die zwaar verbrand raakte bij een stofexplosie in Vichte, begint stilaan te beseffen wat hem is overkomen. “Eerst was hij positief, nu zegt hij: waarom ik?”