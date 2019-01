Gallo-Romeinse potscherven blootgelegd onder Antwerps stadhuis

Antwerpen - In de kelders van het Antwerpse stadhuis hebben archeologen onlangs overblijfselen zoals potscherven, houtskool en metaal uit de Gallo-Romeinse periode gevonden. De voorwerpen lagen in een achttal afvalkuilen uit de 1ste tot 3de eeuw van onze jaartelling, afkomstig van een nederzetting die de latere stad Antwerpen voorafging en die groter blijkt te zijn geweest dan vroeger werd vermoed.

De opgravingen vonden plaats in het kader van de lopende werkzaamheden aan het stadhuis, dat als zowat enige ter wereld al 450 jaar die functie vervult, maar dringend moet worden gerestaureerd en gemoderniseerd. Omdat het voor die werken werd leeggemaakt en tot eind 2020 gesloten is, konden archeologen van de gelegenheid gebruikmaken om onderzoek te voeren naar wat zich onder het gebouw bevindt.

Elders in de historische binnenstad werden in de jaren 1950 en 1970 ook al Gallo-Romeinse sporen blootgelegd, onder meer waterputten en palen. Deze vondst wijst volgens de stad uit dat de Gallo-Romeinse voorganger van Antwerpen zich verder zuidelijk uitstrekte dan vroeger werd aangenomen.

“Het is verrassend dat er zich nog dergelijke oude sporen onder het monumentale stadhuis bevinden”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA), zelf historicus. “Om de kelderverdieping te realiseren, werd van het toenmalige marktplein destijds enkele meters afgegraven. Hierdoor ging heel wat informatie over het middeleeuwse marktplein verloren. De stadsarcheologen leveren met de ontdekking van de Gallo-Romeinse sporen aanvullende inzichten over de voorgeschiedenis van de stad.”

De aard van de voorwerpen wijzen erop dat de nederzetting al toegang had tot een uitgestrekt handelsnetwerk. De potscherven blijken immers geïmporteerd uit onder meer het Rijnland, wat ook wijst op welvaart en een overname van de Romeinse cultuur.

De restanten worden ondergebracht in een erfgoeddepot en zullen allicht nog verder worden onderzocht, bijvoorbeeld in relatie met andere vondsten uit de regio.