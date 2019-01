Als de zwaan door de vorst niet tot het eten komt… komt het eten op een opmerkelijke manier tot de zwaan

Brugge -

Als de zwaan niet tot het eten komt… komt het eten op een opmerkelijke manier tot de zwaan. Of toch ter hoogte van de Augustijnenbrug, waar tegenwoordig een emmer voer hangt te bengelen voor een koppel zwanen dat er zijn nest heeft. Want door ijsvorming op de Reien leeft het koppel er al sinds een aantal dagen afgezonderd van de andere zwanen. En omdat het niet altijd mogelijk is om te voederen aan de oevers, hebben de verzorgers voor een creatieve oplossing gezorgd. Het vriesweer zelf is overigens geen obstakel voor de dieren. “Zwanen kunnen perfect overleven bij deze koude weersomstandigheden. Een zwanenverzorger gaat wel dagelijks langs om de toestand op te volgen”, zegt Mercedes Van Volcem (Open VLD), schepen van Openbaar Domein. “De zwanen krijgen het nodige voedsel aangeboden en houden een wak open bij vorst. Momenteel kunnen de zwanen aan de Augustijnenbrug ter plaatse blijven. Als het nodig is, zullen de zwanen er worden weggehaald. Weghalen wordt enkel gedaan als dat echt nodig is gezien de dieren bij het vangen steeds wel wat stress ervaren.”