Arts strooide stiekem cocaïne op penis: minnares sterft tijdens vrijpartij

Een Duitse chirurg is tot negen jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn minnares. Tijdens een vrijpartij had hij stiekem cocaïne op zijn penis gestrooid. Om zijn orgasme uit te stellen, volgens zijn advocaten. Maar dat werd door de rechter van tafel geveegd.

De 38-jarige kapster Yvonne M. uit de Duitse stad Halberstadt had al maanden een intieme relatie met dokter Andreas David Niederbichler, plastisch chirurg die onder meer gespecialiseerd was in handreconstructies.

De twee zouden elkaar volgens lokale media hebben ontmoet via een datingsite. Maar M. was ook ooit patiënt geweest bij de arts. “Hij beloofde ons om onze dochter te genezen. Nu ze is dood. Hij heeft haar twee keer geopereerd aan een peesontsteking”, vertelt haar vader.

De man heeft het verlies van zijn dochter nooit kunnen verwerken en is sindsdien hartlijder.

De doodsoorzaak van zijn dochter was echter geen medische blunder, zoals aanvankelijk werd gezegd. De twee hadden een relatie en seks met elkaar. Dokter Niederbichler vroeg of zijn minnares hem oraal wilde bevredigen. Maar eerst strooide hij stiekem cocaïne over zijn penis, zonder dat het slachtoffer het wist. Ze overleed aan een overdosis.

De wetsdokter getuigde in de rechtszaal “dat cocaïne een oppeppende werking heeft en in bepaalde kringen vaak wordt gebruikt om beter te presteren. Onder invloed voel je je energiek, euforisch en zelfverzekerd. Vermoeidheid wordt onderdrukt. Maar de gevaren zijn erg groot.”

De man zit sinds april gevangen op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg.

Overigens was het niet de eerste keer dat de dokter zulke streken uithaalde. Eerder deden twee vrouwen aangifte tegen de man voor gelijkaardige feiten. Gelukkig met minder erge gevolgen. Zij overleefden het maar werden wel ziek na hun avontuurtje met de gerespecteerde arts.

Zijn advocaten probeerde enige mildheid te vragen aan de rechter door te stellen dat de arts de cocaïne gebruikte als lustopwekkend middel en om zijn orgasme zo lang mogelijk uit te stellen. Maar daar hield de rechter geen rekening mee. Hij is veroordeeld tot 9 jaar effectief.