Collibra is eerste Belgische start-up die meer dan miljard dollar waard is

De Brusselse dataspecialist Collibra haalt 100 miljoen dollar op bij CapitalG, het investeringsfonds gelinkt aan Google, en bereikt als eerste Belgische techstart-up de mythische status van ‘unicorn’ - een start-up waardering boven 1 miljard dollar. Dat schrijft De Tijd.

Collibra - in 2008 opgericht in de schoot van de VUB door Oostendenaar Felix Van de Maele - levert software aan bedrijven om de bergen aan data die ze bezitten, waaronder die van klanten en werknemers, te beheren en stroomlijnen doorheen de organisatie. Het levert die al aan 300 bedrijven wereldwijd in verschillende industrieën, zoals de financiële wereld en de gezondheidszorg.