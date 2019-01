Werken gedaan aan hotel, maar niemand gaf het aan: koningin Máxima ontduikt belastingen in Argentinië

De Nederlandse koningin Máxima ligt onder vuur in haar thuisland Argentinië. Ze heeft er een aantal percelen grond met onder meer een hotel op en liet daar werken aan uitvoeren, maar gaf die nooit aan. Belastingsontduiking die wel vaker voorkomt in het land, meldt de Argentijnse onderzoekswebsite El cohete a la luna.

Koningin Máxima kocht tien jaar geleden, toen ze kroonprinses was, met haar echtgenoot enkele percelen grond in Patagonië. In dat zuidelijke deel van haar thuisland Argentinië staan huurhuizen en kunnen vakantiegangers skiën, vissen, in wildwater varen en tussen het vee lopen.

De heisa die ontstaan is, draait rond een landhuis dat dienstdoet als hotel. Er werden verbeteringswerken uitgevoerd, maar die werden nooit gemeld aan het kadaster in Argentië. Daardoor ontduiken Máxima en Willem-Alexander belastingen, een praktijk die volgens de website goed ingeburgerd is bij kapitaalkrachtige grondbezitters in Rio Negro.