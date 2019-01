Canadese tuinman bekent acht moorden

Een Canadese tuinman die ervan is beschuldigd homo’s te hebben gedood, die hij via datingapps had ontmoet, heeft bekend tussen 2010 en 2017 acht mannen te hebben vermoord en verminkt. Dit hebben plaatselijke media dinsdag gemeld.

Voor een rechtbank in Toronto pleitte de 67-jarige Bruce McArthur verrassend schuldig te zijn, aldus de Canadese omroep CBC.

Namens het openbaar ministerie zei meester Michael Canton dat McArthur elke moord welbewust had gepland. Zes van de acht zijn seksueel van aard.

Nog volgens Canton hield McArthur aandenkens aan zijn slachtoffers waaronder juwelen.

McArthur werd in januari 2018 gearresteerd. Hij was ervan beschuldigd meerdere mensen te hebben vermoord die hij via datingapps had gecontacteerd en die hij dan in bars in de “homowijk” van Toronto ontmoette.

Speurders vonden menselijke resten op een plaats waar hij als tuinman had gewerkt. Onder meer in bloembakken waarin hij aanplantingen had gedaan, verstopte hij stoffelijke resten van zijn slachtoffers.

Door schuldig te pleiten vermijdt de beschuldigde een lang proces en kan hij reeds op 4 februari zijn straf vernemen. In zoverre dat zijn straffen worden gebundeld, riskeert hij een veroordeling tot 200 jaar.