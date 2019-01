Beste vriendin van doodgestoken Mikey (19) in emotionele getuigenis: “Mensen waren kwader op mij dan op de moordenaar”

Brugge -

“Die messteken leken wel een half uur te duren. En toen lag Mikey, mijn beste vriend met wie ik zo lang overeenkwam, dood in mijn armen.” In een emotionele getuigenis vertelde Lore Versyck (22) de volksjury hoe Mikey Peeters het voor haar opnam toen ze Steven Van Geel aan de Brugse Markt met een mes in zijn handen zag. Sinds die fatale steekpartij leeft ze met een verschrikkelijk trauma. “Vijf jaar van mijn leven zijn weggegooid. Pas nu begin ik te beseffen dat ik me niet schuldig moet voelen.”