Neef Elio Di Rupo in opspraak voor huiselijk geweld, politicus reageert fors op moeder van slachtoffer

“Ik ben hier niet verantwoordelijk voor.” Zo heeft Elio Di Rupo op Facebook gereageerd op de moeder van het tienermeisje dat zijn neef ervan beschuldigt haar in elkaar geslagen te hebben. De gewezen PS-premier pikt het niet dat de vrouw de familie Di Rupo erbij betrekt.

Afgelopen weekend lekte het nieuws uit dat Florian Di Rupo opgepakt is en verhoord wordt. Zijn vriendin Emilie Dandois (19) was naar de politie gestapt met verwondingen aan haar gezicht die, zo vertelde ze de agenten, het gevolg waren van huiselijk geweld door haar lief.

Haar moeder Sylvie Dandois deelde de foto’s van haar gehavende dochter. “Voor de tweede keer heeft Florian Di Rupo mijn dochter geslagen. Deze keer ga ik niet zwijgen en me niet laten doen door de familie Di Rupo”, schreef ze op Facebook.

Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Elio Di Rupo. Florian is een neef van de PS-politicus, maar de gewezen premier zegt het niet te pikken dat heel de familie geviseerd wordt door de vrouw. “Sta me toe me te verbazen over de manier waarop u zich tot mij wendt”, schrijft hij in een reactie aan de vrouw. “Het gaat om schokkende feiten, waar ik niets mee te maken heb.”

“Florian is de zoon van een van mijn acht neven. Ik heb al geruime tijd geen contact meer met hem gehad. Hij moet antwoorden op de beschuldigingen, dat spreekt voor zich. Het feit dat hij dezelfde achternaam heeft als mij heeft geen belang. Dat speelt niet in zijn voordeel en niet in zijn nadeel. België is gelukkig een rechtsstaat. Justitie zal zijn werk doen, ver weg van alle beïnvloeding.”