Welke geniepige groenteboer dropte 140.000 kilo plastic in recyclagepark? “Dit grapje kost ons 30.000 euro”

Diksmuide - In het recyclagepark van Diksmuide is vorig jaar 290 ton landbouwfolie aangevoerd. In 2017 was dat amper 162 ton. Die stijging is toe te schrijven aan de grote aanvoer van grond- of courgettefolie. De stad onderzoekt van waar ze komt. “Een persoon die we doorgespeeld kregen, ontkent alle schuld.”

Diksmuide organiseert elk jaar twee inzamelmomenten van landbouwfolie in het recyclagepark in Heernisse. “Groot was mijn verwondering toen ik de berg aangeleverde landbouwfolie zag liggen”, zegt oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (SP.A).

“De werknemers in het recyclagepark, maar ook veel landbouwers spreken schande over de grootschalige aanvoer door een of enkele groentetelers”, zegt hij.

“De afvoer en de verwerking van deze extra hoeveelheid kost de belastingbetaler een slordige 30.000 euro meer dan voorzien. Ik vraag dat de stad een einde maakt aan dergelijke misbruiken.”

“Het recyclagepark is bedoeld voor de inzameling van huishoudelijk afval en dient niet om industriële hoeveelheden te dumpen”, gaat hij verder.

“De inzameling van het landbouwplastic is al gratis. Dit is een serieuze geste ten voordele van de landbouwers. De stad moet de sponsoring van grootschalige landbouwbedrijven die op kosten van de Diksmuidse belastingbetaler hun afval blijkbaar legaal dumpen aan banden leggen.”

“De landbouwers kunnen inderdaad sinds 2008 twee keer per jaar hun plastic afval gratis afgeven in het recyclagepark”, beaamt schepen voor Land- en Tuinbouw Martin Obin (CD&V).

“Het onderdeel grondfolie neemt spectaculair toe en stijgt van 35.960 ton in 2017 naar 174.200 ton eind vorig jaar. In de volksmond spreken we van courgettefolie in plaats van grondfolie en van dat soort plastic is er plots 138.240 kilogram meer aangevoerd op het recyclagepark.”

Alleen landbouwers van Diksmuide kunnen via melding met hun identiteitskaart het recyclagepark binnen. “De groentetelers werpen de grondfolie in een container en brengen dit naar het recyclagepark”, zegt Obin.

“Blijkbaar zijn er een of meerdere telers die de folie op hun bedrijf al enkele jaren opslaan en nu opeens de mogelijkheid zagen om dit op een goedkope manier af te voeren.”

De stad stelt een onderzoek in. “Er is geprobeerd om de cowboy die deze tonnen plastic aangevoerd heeft op te sporen, maar helaas zonder resultaat. Ondertussen hebben we al een naam gekregen, maar die persoon werd ontkent alle schuld. We zoeken verder.”