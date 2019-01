Mera (KV Mechelen) drie duels geschorst, Rocha (Lommel) moet twee matchen toekijken in Proximus League

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en een boete van 1.500 euro opgelegd aan German Mera, verdediger van 1B-club KV Mechelen. Reeksgenoot Lommel moet zijn topschutter Leonardo Rocha twee duels missen.

De schorsingen gaan pas in vanaf woensdag, waardoor Malinwa in de terugwedstrijd van de Beker van België op bezoek bij Union wel kan rekenen op Mera. De Colombiaanse verdediger, die in de topper tegen Beerschot Wilrijk een klap uitdeelde in het gezicht van Joren Dom, mist de duels in de Proximus League tegen Westerlo, OH Leuven en Tubeke. De bondsprocureur eiste vier matchen schorsing, maar de Geschillencommissie hield rekening met het blanco disciplinaire verleden van de verdediger. KV Mechelen kan nog beroep aantekenen, dat zou dan vrijdag behandeld worden.

De feiten dateren van 4 december 2018, maar na drie keer uitstel gekregen te hebben kent Rocha eindelijk zijn straf. Voor een trap tegen de enkel van OHL-speler Moore, die geblesseerd afdroop, moet de Lommelse topschutter twee duels brommen. Rocha is geschorst voor de competitiewedstrijden tegen Union en Roeselare, en moet 1.000 euro boete betalen. Ook de Limburgers kunnen nog in beroep gaan. (belga)