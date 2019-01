Iran zoekt bondscoach! Sportministerie mikt op Zidane, Mourinho of Klinsmann als nieuwe sterke man

Carlos Queiroz kondigde maandag, even na het 3-0 verlies in de halve finales van de Asian Cup tegen Japan, zijn afscheid als bondscoach van Iran aan. Het Ministerie van Sport van het Aziatische land komt daags nadien met een lijst van wenselijke opvolgers, en verstopt zijn ambitie niet.

De beleidsmakers willen volgens persagentschap Isna Zinédine Zidane, José Mourinho of Jürgen Klinsmann naar Iran halen. Hoe concreet de plannen zijn, is niet duidelijk. De Iraanse voetbalbond FFI zal sowieso diep in de geldbuidel moeten tasten om een van de succestrainers aan te trekken, maar dat zal niet eenvoudig zijn. De financiële middelen van de federatie zijn, onder meer door de economische sancties van de Verenigde Staten, lang niet meer onuitputtelijk.

Queiroz stond sinds 2011 aan het hoofd van Iran. De FFI zou de Portugees ook gewoon graag aan boord houden, maar zou hem naar verluidt niet kunnen betalen. (belga)