Gaslek dwingt zeventien mensen uit huis: “Gelukkig konden we iedereen bereiken"

Heuvelland - Brandweer Westhoek werd dinsdagochtend even na 9 uur opgeroepen voor een gaslek in een middendrukleiding in de Vierstraat in de bebouwde kom van Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland.

De diensten van Eandis waren al ter plaatse toen het incident zich voordeed. Uit voorzorg riepen ze de hulpdiensten op. In de omgeving van het lek werden zeventien bewoners geëvacueerd naar het nabijgelegen woonzorgcentrum van Wijtschate.

Ongeveer een uur later was het lek gedicht en startten brandweer en Eandis met de nodige controles. Marc Lewyllie (Gemeentebelangen), burgemeester van Heuvelland, kwam ter plaatse voor de coördinatie. “Het lek werd in het midden van de weg veroorzaakt door werken”, vertelt hij. “Er werd een perimeter ingesteld. Gelukkig konden we alle bewoners bereiken. Sommigen hebben nog een maaltijd gegeten in het woonzorgcentrum. Iedereen kon ’s middags weer naar huis. Gelukkig is alles goed afgelopen.”