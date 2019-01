KVO-coach Gert Verheyen droomt van bekerfinale: “Eén keer een topploeg kloppen en iedereen kijkt anders naar KVO”

“Fans van Oostende: breng allemaal een slunse mee.” Een ‘slunse’, dat is Oostends dialect voor een stofdoek of vod. En net daarmee kan KVO zijn glansloze seizoen helemaal opblinken door AA Gent uit de bekerfinale te houden. Al hoopt Gert Verheyen (48) vooral dat zijn team niet in het stof bijt na de 2-2 uit de heenmatch. “Die ­finaleplaats zou wel een enorme ontlading zijn.”