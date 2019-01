Met vijftig personen de vijftigste Dodentocht van Bornem uitwandelen in haar vijftigste levensjaar, dat is de uitdaging die Lydia Saelens (49) zichzelf heeft opgelegd. De parkinsonpatiënte wil de ziekte hiermee meer bespreekbaar maken.

Lydia, die altijd in Mortsel woonde maar sinds kort naar Lier is verhuisd, kreeg in februari 2016 te horen dat ze parkinson had. Ze bleef niet bij de pakken zitten want als parki, zoals de patiënten ...