Meer dan een jaar later is schietpartij in Las Vegas nog altijd een mysterie, maar FBI zet het onderzoek stop

Meer dan een jaar nadat de FBI een onderzoek opende naar de aanslag in Las Vegas waarbij 58 mensen om het leven kwamen, is het motief van dader Stephen Paddock nog altijd een mysterie. Het zal dat vermoedelijk voor altijd blijven, want het onderzoek van de FBI is afgerond.

Op 1 oktober 2017 opende de 64-jarige Stephen Paddock het vuur vanuit zijn hotelkamer in het Mandalay Resort and Casino in Las Vegas en richtte een bloedbad aan op een countryfestival waar hij uitzicht over had. De balans was vreselijk: 58 doden en 869 gewonden. Het was de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten.

Sinds de schietpartij zijn heel veel details uit het onderzoek van de FBI uitgelekt. Daaruit was al duidelijk geworden dat Paddock op zijn eentje handelde toen hij de aanslag plande en uitvoerde, bevestigde Aaron Rouse, de FBI-agent die belast was met het onderzoek, dinsdag.

Motief blijft mysterie

Foto: AP

Toch blijft er nog één grote vraag: wat is het motief van de dader, die zichzelf doodschoot zodra de politie zijn hotelkamer binnenkwam? Bijna zestien maanden van onderzoek en analyses door agenten en gedragsspecialisten heeft het niet duidelijk kunnen maken. “Het ging niet om MGM, Mandalay Bay of een specifieke casino of locatie”, zegt Rouse. “Het ging om zoveel mogelijk schade aan te richten.”

Ook de politie van Las Vegas zette haar onderzoek in augustus stop, ook zonder een motief te vinden.