Politie waarschuwt: “Iemand laat vergiftigde snoepjes achter voor honden”

Maaseik - Een angstwekkende boodschap van politiezone Maasland. Daar kwamen al enkele meldingen binnen van op straat achtergelaten snoepjes die giftig zijn voor honden. “Er is helaas al een hond overleden door het vergif.”

Er is een hondenhater in de weer in Maaseik. Die persoon laat giftige snoepjes achter op straat in de hoop dat honden ze oppeuzelen. “Het vergif werd opgemerkt op het wandelpad De Wal en in de buurt van de Boomgaardstraat te Maaseik. We vragen hiervoor een verhoogde waakzaamheid en onze diensten te contacteren als u het vergif moest opmerken”, zo schrijft de politie op Facebook.

Een hond overleefde de snoepjes alvast niet.