Sensatie in de Premier League: City gaat de boot in, United redt punt in slotminuut

Het werd geen geslaagde avond voor de inwoners van Manchester. Zowel de fans van Manchester (2-1 tegen Newcastle) als die van United (2-2 tegen Burnley) zagen hun teams de boot niet presteren zoals verwacht. Arsenal won van Cardiff dat voor de eerste keer speelde na de dramatische verdwijning van de Argentijnse spits Sala.

Manchester City, met De Bruyne aan de aftrap, kwam al na 1’ op voorsprong via Kung Aguero. De Bruyne en co leken de partij onder controle te hebben, al incasseerde De Bruyne wel een gele kaart en had hij een tweede gele kaart kunnen krijgen. Iets voorbij het uur werd de Rode Duivel naar de kant gehaald, nog geen minuut later scoorde Rondon de gelijkmaker. Tien minuten voor affluiten nette Matt Ritchie de winnende treffer voor het bedreigde Newcastle. Een koude douche voor coach Pep Guardiola.

Lindelof scoort late gelijkmaker. Foto: Action Images via Reuters

De buren uit United leken op hun eerste nederlaag onder coach Solsjkaer af te stevenen tegen Burnley, nog steeds zonder Steven Defour. Ashley Barnes bracht de bezoekers kort na de pauze op voorsprong en toen Chris Wood er tien minuten voor affluiten 0-2 van maakte, leek het lot van United bezegeld. Romelu Lukaku had toen al het veld verlaten.

Een penaltydoelpunt van Pogba bracht de hoop terug in de rangen en uiteindelijk was het Lindelof die de gelijkmaker nette voor de thuisploeg.

