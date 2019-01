Hulpverleners razend over VTM-programma ‘SOS 112’: “Ze maken ons belachelijk”

De knullige manier waarop ambulanciers worden neergezet in de nieuwe VTM-reeks SOS 112 kan op weinig begrip rekenen van echte hulpverleners. “Wij doen onze job met passie. Wij zijn geen clowns.”

Lachen met een besje dat met haar teen vastzit in een afvoer. “Sorry, ­mevrouw, maar kom, dit is toch grappig?” De badkuip uitbreken en met het vrouwtje er nog in op een brancard zetten en haar zo rondrijden, druk babbelend over de sushi die ze gaan bestellen. De manier waarop ambulanciers worden neer­gezet in SOS 112, de scripted reality-reeks die De buurt­politie opvolgt, kan op weinig begrip rekenen. Echte hulpverleners ­uitten na afloop van de eerste aflevering massaal en in tal van Facebook-groepen hun ongenoegen. “Ze maken het beroep te schande”, klonk het. En nog: “Wij doen onze job met passie, zij maken hem belachelijk. Wij zijn geen clowns.”

Productiehuis Zodiak ­reageert liever kort. “We hebben niet de ­bedoeling om een waarachtige docureeks te maken, maar wel een leuk vooravondprogramma voor het hele ­gezin, gebaseerd op ­echte verhalen.”