Haar mama vindt haar te jong om in Brussel te gaan betogen voor het ­klimaat, maar dat houdt de negenjarige Nell niet tegen. Ze start een eigen actie in haar thuisstad Turnhout. Elke dag wandelt Nell van en naar school terwijl ze zwerfvuil opraapt.

Toen haar vier broers en zussen met hun vrienden in de keuken borden aan het maken waren om mee te nemen naar Youth for Climate op donderdag, begon het ook bij Nell te kriebelen. Maar dat was buiten mama ...