Verhofstadt ook tweede keer voortijdig weg uit gemeenteraad: “Ik kom wel als het cruciaal is”

Gent - Ex-premier Guy Verhofstadt (Open VLD) verliet net als maandag ook dinsdagavond vroegtijdig de Gentse gemeenteraad. “Ik kom als de stemmingen cruciaal zouden zijn”, laat hij weten.

Het was ongeveer 21 uur toen Guy Verhofstadt maandag de gemeenteraad verliet. Er was nog drie uur te gaan en het bestuursakkoord van zijn poulain, burgemeester Mathias De Clercq, moest nog worden gestemd. En ook dinsdag verliet de Gentse ex-premier nog vóór het einde van de gemeenteraad, om 21.15 uur, de zaal.

Via zijn woordvoerder laat de fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement weten waarom hij vroeger wegging. “Maandagavond moest hij naar het lijstvormingscomité voor de samenstelling van de Europese lijst. Dinsdagavond had hij om 20.30 uur een afspraak met Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.”

Ongeschreven regel

Verschillende gemeenteraadsleden bevestigen dat het een ongeschreven regel is dat je blijft zitten tot het einde van een gemeenteraad of een commissie. “Je wordt er tenslotte voor betaald. Ongeveer 200 euro”, klinkt het. “Natuurlijk maken we een uitzondering voor iemand die zich niet goed voelt of een ziek kind heeft. Later aankomen vanwege je werkuren, kan ook.”

Verhofstadt heeft een drukke agenda. Kan hij de gemeenteraad er nog wel bijnemen? “Het is perfect combineerbaar”, zegt zijn woordvoerder. “Verhofstadt is geen schepen. Hij is gemeenteraadslid in een coalitie met een ruime meerderheid. Hij komt naar de vergaderingen en als de stemmingen cruciaal zouden zijn, zal hij er zijn.”

Ter info: SP.A, Groen, Open VLD en CD&V hebben samen 30 van de 53 zetels in de gemeenteraad. Afwachten wanneer één stem meer of minder doorslaggevend wordt, de komende zes jaar.