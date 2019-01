Ze is amper 8, is hier geboren en spreekt alleen Nederlands, maar toch wordt Anna-Maria uitgezet naar Armenië

Borgerhout -

De politiek begint zich te moeien met de situatie van Anna-Maria Khmoyan (8). Het meisje zit al drie weken samen met haar familie opgesloten in het asielcentrum van Steenokkerzeel in afwachting van hun uitwijzing naar Armenië. Dat ze hier geboren is en enkel Nederlands spreekt, verandert daar niets aan. Bij CD&V en SP.A gaan stemmen op voor een humanitaire regularisatie, maar daar wil minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) niets van weten.