Moeder van vermoorde Sally: “Ik heb genoeg geduld gehad. Dit hadden ze al lang kunnen oplossen”

Antwerpen -

“Nu de naam van de mogelijke dader overal opduikt, hoop ik dat er snel een proces over de moord kan ­komen”, zegt Lydia De Decker (67), de moeder van de vermoorde Sally Van Hecke. Ook zij is ervan overtuigd dat de moordenaar van haar dochter Claudy Pierret (70) is, de naam die gisteren ook in de tv-reeks Cold case opdook. “Pierret komt al sinds vorig jaar in aanmerking om vervroegd vrij te komen. Waarom wacht het gerecht zo lang?”