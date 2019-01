Ook Marouane Fellaini op weg naar China en wel hierom: Rode Duivel gaat 14,5 miljoen per jaar verdienen

Marouane Fellaini (31) heeft zijn Chinese jackpottransfer bijna beet. Hij staat op het punt om bij Shandong Luneng te tekenen. Het kan hem in drie jaar tijd zo’n 43,5 miljoen euro netto opleveren.

Na 10,5 seizoenen en 354 matchen zegt Marouane Fellaini Engeland vaarwel. De 31-jarige Rode Duivel is nog herstellende van een kuitblessure, maar heeft een persoonlijk akkoord met de Chinese eersteklasser Shandong Luneng Taishan FC. Hij stapt normaal gezien binnen enkele dagen het vliegtuig op om er zijn contract te gaan tekenen. Een contract met duizelingwekkende cijfers, trouwens.

Niet alleen betaalt Shan­dong nog 12 miljoen euro voor Fellaini – die in 2020 einde contract is bij Manchester United –, het biedt hem ook een monstersalaris. Concreet: zo’n 14,5 miljoen per jaar, netto dan nog. Een fikse loonsverhoging van enkele miljoenen dus. Doet hij er zijn driejarig contract bovendien uit, dan strijkt hij in totaal 43,5 miljoen op. Dat hoeft niet te verbazen, want Shandong is een van de rijkste clubs in China. De Italiaanse spits Graziano Pellè kwam zelfs de top 10 binnen van best verdienende spelers ter wereld toen hij er in 2016 tekende. Met 16 miljoen per jaar doet hij zelfs nog ietsje beter dan zijn nieuwe Belgische ploegmaat.

Eerste match op 19 februari

Fellaini, die bij United allicht op het achterplan zou verdwijnen onder Ole Gunnar Solskjaer, lonkte al een hele tijd naar een Chinees avontuur. Meerdere clubs toonden al interesse, waaronder onlangs ook topclub Guangzhou Evergrande. Ze wisten allemaal dat Fellaini het zag zitten. “Met het leven in China zou ik geen probleem hebben. Ik hou ervan om andere plaatsen en culturen te ontdekken”, zei hij vorig jaar al in Sport/Voetbalmagazine. “En ik ga er ook niet alleen naartoe. Als ik ga, is het met de familie.”

Als alles goed gaat en de transfer eerstdaags afgerond wordt, mogen ze dus met z’n allen naar Jinan, een stad met zo’n 7 miljoen inwoners in de Oost-Chinese provincie Shandong. De club werkt zijn matchen af in het Jinan Olympic Sports Center Stadium, dat bijna 57.000 plaatsen telt. De eerste officiële wedstrijd van het seizoen volgt op 19 februari, in de voorrondes van de Aziatische Champions League. Met een fitte Fellaini, hoopt de Chinese coach Li Xiaopeng alvast.

Fellaini is al de vierde Rode Duivel die de stap naar China zet. Axel Witsel, Yannick Carrasco en recent nog Mousa Dembélé gingen hem al voor.