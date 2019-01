Croky Cup: op naar eerste winnende tweedeklasser sinds 1956?

Wint KV Mechelen op 1 mei de bekerfinale, dan schrijft het een beetje geschiedenis. Zo vaak gebeurt het immers niet dat een ‘tweedeklasser’ de Cup mee huiswaarts mag nemen.

Met KV Mechelen staat er op 1 mei 2019 voor het eerst in achttien jaar een tweedeklasser in de finale van de Beker van België. Toen schopte Lommel SK het tot de Heizel. Winnen lukte de tweedeklasser niet. Westerlo bleek met 1-0 te sterk. Voor de laatste – en enige – tweedeklasser die de beker effectief kon winnen, moeten we al terug naar het gezegende jaar 1956. Toen haalde Doornik het van Verviers in wat zelfs een finale tussen tweedeklassers was.