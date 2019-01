Waarom Oostende - AA Gent voor beide teams de match van het jaar is

KV OOSTENDE

Sportief directeur Hugo Broos

“Oostende staat dicht bij één van de twee prijzen. Als je daar heel kort bij staat, dan moet je daar alles voor doen”, zegt sportief directeur Hugo Broos. “Na ons belabberd parcours in de competitie – dat een beetje was ingecalculeerd – zou een finaleplaats na de overname en alle heisa een echte boost geven aan onze club. Maar we mogen ons ook niet blindstaren op deze ene match. Als we de finale halen, komen we uit tegen Union of KV Mechelen: dat wordt waarschijnlijk de moeilijkste wedstrijd van het jaar voor ons.”

Speler Jordi Vanlerberghe

“Het leeft echt wel in de spelersgroep. Een finale kan kleur geven aan een wat grijs seizoen”, zegt Jordi Vanlerberghe. “We zitten met een heel goed gevoel na de stage. De matchen tegen Gent en Club waren al goed, maar die hebben nog geen zeges opgeleverd.” Vanavond wil Vanlerberghe dan ook voluit voor de winst gaan: “Eigenlijk hebben we met een gelijkspel genoeg, maar het is moeilijk om daar op te speculeren. Daarom mogen we niet achteruitkruipen.”

Burgemeester Bart Tommelein

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) volgt de terug match vanavond in het stadion naast zijn partijgenoot en Gents burgemeester Mathias De Clercq.

“Heel de stad leeft mee”, zegt Tommelein. “Als we de beker winnen, ga ik volgend seizoen mee op elke Europese verplaatsing. Voor KV Oostende zou het een mooi slot zijn van een moeilijk seizoen. Ook voor de stad Oostende zou dat prachtig zijn.”

AA GENT

Manager Michel Louwagie

“Het gaat om een prijs. Simpel: je sport om te winnen, om kampioen te spelen of de beker te winnen en om te feesten met je fans. In de finale sta je dan op 90 minuten van de Europa League. Van de groepsfase zelfs – we hebben de laatste twee jaar slechte ervaringen met voorrondes. Daar gaat het vanavond om. Niet om het financiële: we hebben geen schulden, wel een nieuw stadion en een nieuw oefencomplex. Als ik moet kiezen tussen de beker en Play-off 1… Euh, neen. Liever niet.”

Coach Jess Thorup

“Ik weet dat de fans en het bestuur hoge verwachtingen koesteren. Logisch, toch?”, klinkt het stoïcijns bij Thorup. Toch beseft ook hij dat hij deze match allesbehalve kan minimaliseren. “We hebben het nog in eigen handen. Natuurlijk is het voor onze fans en bestuur enorm belangrijk, maar we hebben hetzelfde doel: Europees voetbal. Nee, het bestuur komt in aanloop naar de match niet meer langs. We weten wat ons te doen staat.”

Burgemeester Mathias De Clercq

“Een finale, dat is iets unieks”, klinkt het bij Gents burgemeester Mathias De Clerq (Open VLD). “Het zelfvertrouwen is ook helemaal terug en dat voel je ook bij de fans. Het leeft enorm.”

Eén mei zou voor heel Gent dan ook een speciale dag kunnen worden: “Met 20.000 naar Brussel trekken om de hoofdstad blauw en wit te kleuren, dat is een droom.”