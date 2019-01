Transfer is rond: Tielemans is vandaag officieel van Leicester

Youri Tielemans heeft zijn transfer naar Leicester City zo goed als beet. Gisteren kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling en normaal gezien wordt de huurdeal (zonder aankoopoptie) vandaag geofficialiseerd. De 21-jarige Rode Duivel verlaat AS Monaco, Adrien Silva maakt dan weer de omgekeerde beweging.

Er waren nochtans meerdere opties in de Premier League. Newcastle nam contact op, maar dat was minder interessant – het vecht nog tegen degradatie ondanks de overwinning gisteren tegen Manchester City. En het bestuur van Tottenham wou Tielemans huren met aankoopoptie. Alleen was manager Pochettino niet overtuigd dat er een middenvelder bij moest. En dus wordt het toch gewoon Leicester, waar hij op het middenveld een tandem kan gaan vormen met Ndidi (ex-Genk). Na afllop van het seizoen keert hij wel terug naar Monaco.