CLUBNIEUWS. Ziekenboegen van Anderlecht en Club Brugge lopen leeg, Clasico is nu al uitverkocht

Terwijl Oostende en Gent vanavond hun terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup afwerken, bereiden de andere teams zich alweer voor op een nieuwe speeldag in de Jupiler Pro League. Wij verzamelden voor u het belangrijkste clubnieuws.

ANDERLECHT - Trebel, Dimata en Bornauw trainen weer

Anderlecht speelt zondag de clasico op Standard en het hoopt daar op zo goed als volle sterkte aan te treden. Gisteren maakten drie geblesseerde spelers hun rentree op het trainingsveld. Zowel Sebastiaan Bornauw, Landry Dimata als Adrien Trebel deden oefeningen met de bal. Bij de ene was de knieblessure al erger dan bij de andere. Bornauw had een kneuzing, Trebel overstrekte zijn knie en Dimata sukkelt met het kraakbeen. Vooral in het geval van Dimata vindt Anderlecht dat hij op zijn tanden moet bijten. (jug)