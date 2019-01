Chelsea riskeert twee jaar transferverbod wegens inbreuken bij transfers van jeugdige spelers

Chelsea zit in nauwe schoentjes. Het wacht een uitspraak af van de FIFA, die meer dan honderd transfers van jonge spelers naar de Blues heeft onderzocht.

De unit Integrity and Compliance nam die drie jaar lang onder de loep en stelde meerdere inbreuken vast. Volgens het Franse Mediapart stelt de unit daarom een boete van 45.000 pond (52.000 euro) voor en – belangrijker – een transferverbod van twee jaar (en dus vier mercato’s).

Eind november brachten Britse media al naar buiten dat Chelsea in 2013 in de fout ging met de transfer van de toen 18-jarige Bertrand Traoré. Hij speelde al op zijn 16de mee in een match met de U18 en de club gaf ook toe dat ze onder meer 155.000 pond (178.000 euro) aan de moeder van Traoré betaalde om hem binnen te halen. Maar Chelsea was blijkbaar hardleers en dus moet het nu een straf vrezen. Het kan wel altijd in beroep gaan. Ook andere Premier League-clubs werden onderzocht door de FIFA.