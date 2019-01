Europese Rekenkamer eist 150.000 euro terug van Karel Pinxten

Klaus-Heiner Lehne, de Duitse voorzitter van de Europese Rekenkamer verklaart dat zijn instelling naar het Europees Hof van Justitie stapt tegen Karel Pinxten, die van 2006 tot 2018 het Belgische lid was. De aanleiding is een onderzoek van het Europese antifraudeagentschap (Olaf) na een klacht in 2017.