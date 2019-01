Peeters onderzoekt krantendeal Bpost

Eind 2020 loopt het contract af tussen de overheid en Bpost over de bedeling van kranten en tijdschriften. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil nu al het debat openen over dat omstreden contract van zo’n 170 miljoen euro per jaar, schrijft De Tijd woensdag.

Die subsidies liggen onder vuur. In eerste instantie van de dagbladhandelaars, omdat het contract een negatieve impact heeft op de verkoop van dagbladen in de krantenwinkels. Om die reden stapte de Vlaams Federatie van Persverkopers naar het Europees Hof van Justitie. Maar ook digitale nieuwssites klagen al jaren over de subsidiëring van de krantensector.

Omdat Peeters oren heeft naar de opmerkingen van de dagbladhandelaars en de digitale media, wil hij het debat openen. Hij wil dat nu al doen omdat eind 2020 het contract met Bpost afloopt. “Je moet dat zo vroeg doen, want als we een andere optie kiezen, moet die voorbereid worden”, zegt de woordvoerster van Peeters. “Stel dat het contract niet langer naar Bpost gaat, dan moet een privépartner zich kunnen voorbereiden op die nieuwe taak.”