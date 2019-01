Fiscus claimt nog 43 miljoen uit de Opel Antwerpen-jaren

Als het van de fiscus afhangt moet Opel Belgium ruim 43 miljoen euro belastingen betalen voor de jaren die voorafgingen aan de sluiting van Opel Antwerpen. Het proces daarover loopt, bericht De Tijd woensdag. Het proces gaat over de aanslagjaren 2008 en 2009, vlak voor de sluiting van Opel Antwerpen in 2010.

In januari 2010 maakte de autoreus General Motors bekend dat Opel Antwerpen na 85 jaar de deuren sloot. In de december zou de laatste auto van de band rollen. Maar achter de schermen bedeelde de belastingadministratie General Motors Belgium, het huidige Opel Belgium, nog een maand voor de sluiting met een bericht dat het bedrijf zijn belastingaangifte moest wijzigen.

De fiscus maakte plots problemen van het samenspel dat tot dan had plaatsgevonden tussen GM Belgium en Adam Opel, het moederbedrijf in Duitsland. De fiscus besloot dat onterecht winsten waren vertrokken naar Duitsland. Op die winsten had ons land geen belastingen kunnen heffen. Ook de verdeling van de herstructureringskosten bij Opel nam de fiscus op de korrel.

Het proces van Opel Belgium tegen de belastingaanslagen van Financiën loopt voor het Antwerpse hof van beroep. In eerste aanleg kreeg GM Belgium gelijk.