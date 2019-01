Rustige start ochtendspits op de weg

De ochtendspits is woensdag rustig op gang gekomen. Omstreeks 7 uur stond er op de Vlaamse snelwegen 15 kilometer file, waar dat normaal 60 kilometer is. In West- en Oost-Vlaanderen zijn niet overal op de snelwegen alle rijstroken sneeuwvrij. Plaatselijk zijn er daardoor vertragingen, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.