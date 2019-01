Gezinsbond start petitie tegen wachtlijsten voor mensen met beperking

De Gezinsbond lanceert via www.genoeggewacht.be een petitie tegen de wachtlijsten voor mensen met een beperking. De handtekeningen vertrekken na de verkiezingen naar de minister van Welzijn met de oproep om dringend werk te maken van een financiering zonder wachtlijsten.

Sinds 2017 is er een nieuwe financiële regeling voor personen met een handicap: de Persoonsvolgende Financiering (PVF). De overheid wil er zo voor zorgen dat elke persoon met een handicap de zorg kan kiezen die bij zijn situatie en bij zijn gezin past. Maar zorgende gezinnen ervaren heel wat problemen met de PVF in de praktijk.

“Voor gezinnen is de nieuwe financiering een slag in het water. Mensen met een handicap en hun gezin wachten niet langer op dienstverlening of op een plaats in een voorziening, maar wachten nu op een budget. Dat budget is vaak krap en veronderstelt dat mantelzorgers tekorten in de zorg en ondersteuning zelf zullen opvangen. En zo hebben zorgende gezinnen nog steeds geen zorggarantie, vandaag niet en ook niet in de toekomst”, zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

“De overheid moet het systeem van de PVF aanpassen om elke persoon met een vastgestelde zorgnood dat budget te geven waarmee hij zelf zijn zorg en ondersteuning op maat van het gezin kan orga­niseren. Daarvoor zijn meer middelen nodig en moeten de budgetten binnen een redelijke termijn worden toegekend en uitgekeerd”, besluit Valgaeren.