Dronken passagier overmeesterd en vastgebonden nadat hij vliegtuigpersoneel aanvalt

Een dronken man maakte het erg op een vlucht van Sint-Petersburg naar de Turkse stad Antalya. Hij viel het vliegtuigpersoneel aan en schold hen uit. Stewards konden hem overmeesteren en bonden hem vast in een zitje, maar door het incident moest het vliegtuig een onvoorziene tussenlanding maken. De politie van de Russische stad Sotsji sloeg de man in de boeien en uit medische testen bleek dat hij meer dan een glaasje teveel op had.

Het is al de tweede keer in even veel weken dat een dronken man amok maakt op een Russisch vliegtuig. Vorige week probeerde een dronken passagier een vliegtuig te kapen en eiste dat de vlucht naar Afghanistan zou vliegen. Die plannen vielen echter in het water door moedig en doortastend optreden van de piloot. Hij maakte de passagier wijs dat een tussenlanding nodig was om “de tank bij te vullen”, waardoor de man in Chanty-Mansiejsk kon worden gearresteerd.