Politie doet macabere ontdekking: Jacqueline (73) opgegeten door haar kat

In het Waalse Marcinelle, deelgemeente van Charleroi, hebben agenten tien dagen geleden een lugubere ontdekking gedaan. De 73-jarige bewoonster van een klein appartement bleek al twee maanden overleden zonder dat iemand iets had gemerkt. Bovendien was de kat des huizes van de honger aan zijn baasje beginnen peuzelen.

Het waren de buren van Jacqueline die de hulpdiensten hadden verwittigd, nadat ze al enkele weken niets meer van de bejaarde vrouw hadden vernomen. Eenmaal aangekomen, deed de politie een lugubere ontdekking. De vrouw bleek al sinds november 2018 overleden aan wat later een natuurlijke dood bleek.

De dood van Jacqueline was niet het enige schokkende tafereel waar de hulpdiensten mee geconfronteerd werden. Om niet om te komen van de honger was Jacquelines kat haar baasje beginnen opeten. Ook het beestje was bij het betreden van de woning overleden.