Argentijnse spits Facundo Ferreyra twijfelt ineens over transfer naar Anderlecht

De Argentijn Facundo Ferreyra (27) van Benfica twijfelt aan zijn transfer naar Anderlecht. Dat schrijft de Portugese pers. Eerder raakten de twee clubs al akkoord over een uitleenbeurt van 18 maanden, tot medio 2020.

Ferreyra werd vorig seizoen topschutter in Oekraïne met 21 goals in 29 wedstrijden, waarmee hij Shakhtar Donetsk naar de titel leidde. De Argentijn was deze zomer al in beeld bij Anderlecht maar koos toen uiteindelijk voor Benfica. Anderlecht kon namelijk niet tippen aan een tekenpremie van liefst 4 miljoen euro en een brutojaarsalaris van 4,5 miljoen euro.

Ferreyra kon zich de voorbije maanden echter niet doorzetten bij Benfica. Hij startte de eerste drie competitiewedstrijden en scoorde tegen Boavista, maar daarna verdween de Argentijn mede door rugproblemen naar de achtergrond. Sinds augustus zit hij aan amper twee optredens: een invalbeurt van 18 minuten tegen Rio Ave en 45 minuten in de beker tegen het kleine Sertanense FC.

Toch stond een aantal clubs in de rij om Ferreyra over te nemen van Benfica zoals de Italiaanse clubs Genoa en Sassuolo en het Franse Nantes.