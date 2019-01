Van spijbelen naar stageplaats: reclamereus biedt origineelste klimaatdemonstranten werkplek

Tienduizenden personen kwamen zondag op straat in Brussel om te betogen voor het klimaat. Dat gebeurde onder meer met creatieve slogans. Een goede manier om je boodschap over te brengen, maar ook aan werk te komen, zo blijkt. Reclamebureau TBWA biedt de creatiefste klimaatspijbelaars namelijk een stageplek aan.

“Shit, ik krijg kieuwen.” “Fuck me, not the climate.” “‘Ik val op mannen met een kleine ecologische voetafdruk.” Het is slechts een greep uit de teksten waarmee de 70.000 betogers afgelopen weekend aandacht wilden vragen voor maatregelen om het klimaat te redden.

Copywriter

Die creativiteit is niet aan reclamebureau TBWA voorbijgegaan. “Het is geweldig dat jongeren hun schrijf- en visueel talent gebruiken om serieuze thema’s vast te pakken. Met hun slogans haalden ze niet alleen het nieuws, ze máákten het ook”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “En laat dat nu net de kwaliteit van een goede copywriter zijn.”

De bedenkers van de drie origineelste slogans mogen volgende zomer een stage doen bij TBWA, dat onder meer Delhaize, Telenet en KBC als klanten heeft. Je kan nog altijd meedingen naar een plek. Post je slogan op sociale media met de hashtag #klimaatcopy.