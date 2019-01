Ook in de Ligabeker wil het maar niet lukken voor geplaagd AS Monaco

Het felgeplaagde AS Monaco heeft zich dinsdagavond niet kunnen plaatsen voor de finale van de Franse Ligabeker. In de halve finales verloren de Monegasken na het nemen van strafschoppen (5-4) van En Avant Guingamp, de rode lantaarn in de Ligue 1. Na 90 en 120 minuten stond er 2-2 op het scorebord. Leonardo Jardim vierde zo zijn rentree in het prinsdom op dezelfde wijze als zijn afscheid: met een nederlaag.

Ondanks een vroege rode kaart voor ex-Luikenaar William Vainqueur, de vervanger van Rode Duivel Youri Tielemans, kwam Monaco toch 0-2 voor na doelpunten Rony Lopes (18.) en Golovin (24.). Na de pauze gaven de bezoekers die voorsprong nog vakkundig uit handen door Mendy (46.) en Thuram (56.) het scoren niet te verhinderen. In de verlengingen werd er niet meer gescoord en in de strafschoppenreeks trok de thuisploeg vervolgens aan het langste einde. Marcus Coco scoorde daarin de beslissende elfmeter.

Bij Monaco was er geen spoor van Nacer Chadli (geblesseerd) en Youri Tielemans, die op weg is naar de Engelse eersteklasser Leicester City. Tussen beide clubs zou er een akkoord in de maak zijn omtrent een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. Adrien Silva zou dan weer de omgekeerde beweging maken.