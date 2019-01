Kiezen voor industrie via VDAB

Wondelgem - Onderhoudstechnieker is meer dan ooit hét knelpuntberoep. En vaak een goed betaalde, meestal vaste job met heel wat voordelen. Op 14 februari organiseert het VDAB-opleidingscentrum in Wondelgem opnieuw een Future Fest om technische opleidingen in de kijker te zetten. Maar wat is het verschil tussen al die opleidingen? En wat mag je als welk type cursist verwachten?

Christophe is cursist onderhoudsmechanieken. Voordien was hij heftruckchauffeur, maar door een knieblessure moest hij uitkijken naar iets anders. “Omdat ik altijd al graag sleutelde aan machines, leek deze opleiding geschikt.” Logische keuze? Toch niet: Christophe studeerde ooit af als orthopedagoog, en werkte als opvoeder in een instelling voor bijzondere jeugdzorg en als straathoekwerker. Maar van drempelvrees om technieker te worden had hij geen last.

Maak de technieker in je wakker

Instructeurs Peter en Luc begeleiden Christophe doorheen de verschillende modules. “Hij heeft al een stevig niveau. Leervermogen en attitude zijn het belangrijkst. Je moet met je handen en je hoofd kunnen én willen werken. We rekruteren nu in het ASO om de toestroom naar onze opleidingen te boosten. De vraag naar technische medewerkers loopt echt de spuigaten uit. In het ASO vind je jonge mensen met capaciteiten die ze zelf vaak niet kennen.”

Maar wat maakt je nu tot een geschikte technieker en wat is het verschil met een operator? “Ben je zoals Christophe al van kindsbeen af een ‘knutselaar’, dan ben je waarschijnlijk een geboren technieker. Vaak ben je er zelfs als hobby mee bezig. Studies of diploma maken dan niet uit, je zal de basis snel oppikken.”

Begin bij het begin

Naast Christophe zijn er in het opleidingscentrum nog mensen die werken aan een radicale jobswitch. “We hebben een cursist die chemie gestudeerd heeft, zijn opleiding stopzette en meteen aan de slag kon bij Arcelor Mittal in Zelzate”, zegt instructeur elektrische sturingen Eddy Neirynck. “Op voorwaarde dat hij hier eerst een traject zou volgen en op die manier zou slagen in een ingangsproef onderhoudstechnieken. Een andere cursist komt uit de bouw, merkte dat hij goed is met elektriciteit en schoolt zich hier nu om tot industrieel onderhoudselektricien. Werkgevers staan te dringen om hen in dienst te nemen.”

Christophe: “Ik leerde hier echt de basis: een vijl en een boor”, zegt hij. “Dan volgden de draaibank en de freesbank. Ik hoop na een jaar mijn certificaat te behalen én ik ben nu al zeker van vast werk. Dat zie ik ook bij mijn medecursisten. Hydraulica interesseert me het meest.” Dat is alvast genoteerd.

Word allround

“Eigenlijk leveren we elektromecaniciens af”, zegt instructeur Eddy. “Dat matcht perfect met de vraag van werkgevers die allround techniekers willen. In het bedrijf specialiseer je je via werkplekleren, IBO of stage. Je voortdurend bijscholen in een job waarin je je kan ontplooien, is het beste scenario.”

Daarbij is je keuze voor binnen- of buitendienst belangrijk, voegt instructeur Peter Cauwels daaraan toe. “Doe je als servicetechnieker buitendienst, dan moet je een wandelende database zijn. Alles weten en alles doorlopen hebben om autonoom te werken. Afwisseling verzekerd! Ben je aan een bedrijf verbonden, dan hoef je alleen de machines op je afdeling te kennen.”

Versla de robots

Maar worden technische jobs niet overgenomen door robots? “Juist niet”, zegt instructeur Luc Vlaeminck. “Vroeger duurde het ombouwen van een matrijs dagen, nu één uur. Door automatisering én omdat je in de ploegen bijna geen ongeschoolde arbeiders meer ziet, alleen nog geschoolde techniekers en operatoren. De laaggeschoolde jobs zijn uitzendjobs geworden.” Het digitale komt meer en meer aan bod.

“We leveren veel maattrajecten elektriciteit, sturing, hydraulica en pneumatica voor werknemers”, zegt PLC-instructeur Rik Vankeirsbilck. “Een cobot – een elektronische collega, je derde hand, zeg maar – op de VDAB-opleidingsvloer laat je kennismaken met het digitale pad, de sturing en de PLC. Configureren en interfacetechnieken leer je hier ook. Binnenkort kan je bij ons ook trainen op een lasrobot, de eerste in de VDAB-opleidingscentra. Een Europese primeur!”

